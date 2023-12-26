Головин пожаловался на отсутствие пельменей в Монако

Российский футболист Александр Головин заявил, что в Монако скучает по пельменям

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна, по чему скучает за границей.

Футболист пожаловался на отсутствие пельменей в Монако. «Не хватает нашего менталитета, наших людей, русских людей, не хватает открытости нашей. Здесь все равно люди по-другому мыслят, это не плохо, просто это не так, как мне привычно и комфортно», — поделился он.

Ранее Головин признался, что из-за международных санкций у него падает мотивация играть за сборную России. «Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию», — заявил спортсмен.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.