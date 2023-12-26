Головин высказался о мотивации играть за сборную России в условиях санкций

Головин заявил о падающей мотивации играть за сборную России в условиях санкций

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна об игре за сборную России в условиях санкций.

Футболист признался, что его мотивация падает. «Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию. Хочется выигрывать даже игры с Кубой, Камеруном, Кенией. Понятно, что такие команды слабее нашего уровня, гораздо слабее, и все равно хочется выиграть», — добавил он.

Последний товарищеский матч сборная России провела 20 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Кубы со счетом 8:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.