Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
15:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
12:12, 26 декабря 2023Спорт

Головин высказался о мотивации играть за сборную России в условиях санкций

Головин заявил о падающей мотивации играть за сборную России в условиях санкций

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна об игре за сборную России в условиях санкций.

Футболист признался, что его мотивация падает. «Что бы ты ни делал, у тебя не будет такого же настроя, как на игру за очки или за квалификацию. Хочется выигрывать даже игры с Кубой, Камеруном, Кенией. Понятно, что такие команды слабее нашего уровня, гораздо слабее, и все равно хочется выиграть», — добавил он.

Последний товарищеский матч сборная России провела 20 ноября в Волгограде. Команда Валерия Карпина разгромила сборную Кубы со счетом 8:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      Экс-глава разведки Сербии заявил о попытке Запада повторить белорусский сценарий

      В Феодосии ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар

      В Киеве объяснили появление в городе блокпостов

      Летевший из-за границы в Россию самолет сменил курс и сел в другом месте

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Одна деталь на фото Бородиной в вечернем образе вызвала споры в сети

      В России упростили доступ к управлению несколькими видами транспорта. Что изменилось для водителей?

      В Центризбиркоме раскрыли число кандидатов на участие в выборах президента

      Полицейский подбросил наркотики россиянину для улучшения показателей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости