Японская компания вывела сотрудников из проекта «Арктик СПГ 2»

Sankei: японская Mitsui отозвала сотрудников с проекта «Арктик СПГ 2»

Японская компания Mitsui & Co решила вывести часть сотрудников из российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Об этом пишет местная газета Sankei.

Решение компании призвано защитить работников от американских санкций. Однако это не означает, что японская сторона покинет бизнес — наоборот, интересы совместного предприятия J-Arc, через которую Mitsui владеет 10-процентной долей в проекте, будут сохранены. Издание отмечает, что отзыв сотрудников с проекта еще раз подчеркивает, что будущее проекта не определено.

Mitsui является совладельцем проекта наряду с французкой и китайскими компаниями, у которых в проекте также по 10 процентов. 60 процентов проекта принадлежит российскому «Новатэку». Компании имеют право на получение до двух миллионов тонн топлива в год.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что все иностранные участники проекта — французкая TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили о выходе из «Арктик СПГ 2». Уход инвесторов означает отказ акционеров от финансирования завода и выполнения контрактов на поставку СПГ. Возможно, ситуация изменится, поскольку китайские компании приготовились попросить США снять санкции с проекта, беспокоясь о перебоях с поставками. О проблемах с отгрузками 21 декабря компании предупредил «Новатэк».

Первая линия «Арктик СПГ 2» начала производить газ в середине декабря 2023 года. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024-го, а на полную мощность в 19,6 миллиона тонн завод должен выйти к 2026 году.