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17:13, 26 декабря 2023Бывший СССР

Назван срок поставки F-16 на Украину после завершения обучения пилотов

Военный эксперт Дандыкин: F-16 поступят на Украину в следующем году

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Истребители F-16 поступят на Украину уже в следующем году. Такой срок поставки самолетов после информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании, назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Они прошли базовую подготовку. Теперь надо полетать хотя бы. Так или иначе, несколько десятков истребителей F-16, больше не будет, погоды не сделают», — заявил эксперт.

По словам Дандыкина, Вооруженные силы (ВС) России будут противостоять F-16 при помощи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400.

«Также при помощи истребителей Су-57 пятого поколения и Су-35. Это тяжелые истребители, и они на порядок выше классом, чем F-16», — добавил он.

Какие-то определенные неприятности из-за поставок F-16 могут быть, но не более того

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Военный эксперт отметил, что F-16 — это основной легкий натовский истребитель сегодня.

«В общем-то, это будет большой репутационный удар по ним. Это будет потеря оставшихся летчиков и потеря натовских машин», — заключил Дандыкин.

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Ранее стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для базовой летной подготовки, освоения авиамедицины, а также прохождения тренировок в центрифуге.

22 декабря премьер-министр Нидерланд Марк Рютте сообщил, что проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. Он заявил, что Амстердам впечатлен прогрессом Киева и продолжит оказывать поддержку.

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      Варвара Кошечкина
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