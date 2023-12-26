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10:55, 26 декабря 2023Россия

В России назвали цель удара ВСУ по Феодосии

Депутат Журова назвала целью удара ВСУ по Феодосии демонстрацию силы спонсорам
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии — это демонстрация тем, кто спонсирует Киев, что они могут достать и до этой территории, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Возможную цель удара она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Они хотят дать понять, что мы тут рядом, и в случае чего мы можем, наверное, и более серьезные повреждения нанести. Понятно, что все эти годы бомбили Донбасс, все время там были повреждения, но Крыма это коснулось меньше, хотя они до сих пор считают Крым своей территорией. Такие ситуации, как Крымский мост, и вообще, когда что-то происходит в Крыму — это все-таки более резонансно. Думаю, что это демонстрация тем, кто им деньги дает, что, видите, мы можем и до Феодосии достать», — высказалась депутат.

В ночь на 26 декабря в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители также рассказали о взрывах в небе над городом. В Минобороны заявили, что при атаке получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Позже Аксенов уточнил, что в результате атаки погиб один человек, двое ранены. Он также добавил, что шесть зданий получили повреждения — в основном выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

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