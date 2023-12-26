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15:15, 26 декабря 2023Культура

Украина внесла SHAMAN в список угрожающих нацбезопасности лиц

SHAMAN внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Министерство культуры Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом сообщает«Интерфакс-Украина».

Ранее 32-летний исполнитель сообщил о том, что стал доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина. Певец опубликовал видео, на котором подписывает документ о согласии получить почетную должность. «Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал артист.

До этого в сети появился райдер SHAMAN. Отмечалось, что артист предпочитает передвигаться на «Мерседесах». Также сообщалось, что исполнителя всегда должны сопровождать двое телохранителей, а во время выступления в зале на каждую тысячу требуется не менее восьми охранников.

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      Анастасия Астахова
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