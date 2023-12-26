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12:26, 26 декабря 2023Россия

В Феодосии ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар

Замглавы управления МЧС Крыма Скуртул: пожар в Феодосии после атаки ВСУ потушили

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Начавшийся в Феодосии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожар ликвидировали. Слова заместителя начальника крымского управления МЧС России Игоря Скуртула приводит РИА Новости.

Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака».

Несмотря на ликвидацию всех очагов возгорания, сотрудники МЧС продолжают работать в Феодосии, отметил Скуртул. Также на месте работают межведомственные группы по оценке ущерба, нанесенного жилым домам, добавил он.

По последним данным, при атаке ВСУ на Феодосию пострадали четыре человека. В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. «Главком [ВСУ Валерий] Залужный, чья популярность в Вооруженных силах Украины стремительно растет, таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне», — пояснила она.

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      Алан Босиков
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