В Феодосии ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар
Начавшийся в Феодосии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожар ликвидировали. Слова заместителя начальника крымского управления МЧС России Игоря Скуртула приводит РИА Новости.
Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака».
Несмотря на ликвидацию всех очагов возгорания, сотрудники МЧС продолжают работать в Феодосии, отметил Скуртул. Также на месте работают межведомственные группы по оценке ущерба, нанесенного жилым домам, добавил он.
По последним данным, при атаке ВСУ на Феодосию пострадали четыре человека. В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. «Главком [ВСУ Валерий] Залужный, чья популярность в Вооруженных силах Украины стремительно растет, таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне», — пояснила она.