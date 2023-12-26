Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 26 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

Песков: лидеры СНГ на саммите в Петербурге сверили часы по актуальным темам
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге «сверили часы» по актуальным международным и региональным темам, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия», его слова приводит ТАСС.

«Обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы, плюс всем вместе нужно синхронизироваться, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он назвал саммит удачным, указав на важность общения между лидерами государств в неформальной атмосфере. По его словам, в ходе мероприятия обсуждались рабочие вопросы, главы стран СНГ не ограничились праздничной тематикой.

26 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит организации. В рамках мероприятия они побывали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», где президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли побеседовать.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

      В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

      Польский генерал объяснил маневр России против Украины

      Правительство попросило доработать законопроект об онлайн-подписках

      Европейцев с 25 декабря обяжут оплачивать полную сумму визового сбора в Россию

      Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

      В России утвердили индексацию отдельных выплат военным

      В Германии задержали подозреваемого в подготовке к нападению на собор

      Махачева признали лучшим бойцом года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости