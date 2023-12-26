В Кремле заявили о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

Песков: лидеры СНГ на саммите в Петербурге сверили часы по актуальным темам

Лидеры стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге «сверили часы» по актуальным международным и региональным темам, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия», его слова приводит ТАСС.

«Обсуждаются самые актуальные, самые горячие темы, плюс всем вместе нужно синхронизироваться, сверить часы по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня, региональной, по дальнейшим вопросам развития сотрудничества», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он назвал саммит удачным, указав на важность общения между лидерами государств в неформальной атмосфере. По его словам, в ходе мероприятия обсуждались рабочие вопросы, главы стран СНГ не ограничились праздничной тематикой.

26 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит организации. В рамках мероприятия они побывали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», где президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли побеседовать.

