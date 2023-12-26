В ВСУ заявили об ударах ракетами Storm Shadow по кораблю «Новочеркасск»

Спикер ВВС Украины Игнат: корабль «Новочеркасск» атаковали ракетами Storm Shadow

Корабль «Новочеркасск» в районе Феодосии атаковали двумя западными ракетами Storm Shadow или SCALP. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, его слова передает «Страна.ua».

«Атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP», — заявил он.

Корабль «Новочеркасск» получил повреждения в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. По данным Министерства обороны России, ВСУ пытались ударить по полуострову при помощи авиационных управляемых ракет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при атаке были повреждены шесть зданий. Он также сообщил, что пострадали два человека, еще одного врачам спасти не удалось.