Костомаров с женой показали танец из сериала «Слово пацана»

Фигурист Костомаров с женой Домниной показали танец из сериала «Слово пацана»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной показали танец из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Ролик доступен в Telegram-канале спортсмена.

«Идем в ногу со временем с моей роднулей», — написал Костомаров. На видео бывший фигурист танцует с супругой под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

После установки протезов Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.