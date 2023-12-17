Костомаров и Навка показали совместный номер на льду

Костомаров и Навка повторили фрагмент победной программы с Олимпийских игр-2006

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка показали совместный номер на льду в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фигуристы повторили фрагмент произвольной программы «Кармен», с которой победили на Играх-2006 в Турине. Ранее 17 декабря Костомаров исполнил в шоу еще один номер — с женой Оксаной Домниной. Для него это был первый выход на лед на коньках перед публикой.

11 декабря Костомаров показал первую тренировку в протезах на катке. На кадрах он выполняет «фонарики», учится разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.