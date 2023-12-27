Названы лидирующие по уплате налога на сверхприбыль регионы

ФНС: компании из Москвы обеспечили треть сборов от налога на сверхприбыль

Половину сборов от налога на сверхприбыль (windfall tax) в текущем году обеспечили компании из четырех регионов России — Москвы, Московской и Вологодской областей, а также Санкт-Петербурга. На 1 декабря 2023 года разовый взнос от бизнеса в федеральный бюджет составил 305,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК.

Причем треть поступлений в казну пришлась на компании из столицы (102,7 миллиарда рублей). В десятке лидеров также оказался Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская и Липецкая области. В то же время от восьми регионов страны — Ненецкий АО, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Калмыкия, Астраханская область, Севастополь, Тува — поступления оказались нулевыми.

Власти ввели разовый сбор для крупных компаний, средняя доналоговая прибыль которых в 2021-2022 годах превысила миллиард рублей. Фактически это создало прецедент сборов «задним числом». На такие меры правительство пошло из-за резкого увеличения дефицита бюджета. Бизнес должен заплатить в бюджет 10 процентов от суммы превышения над аналогичным показателем за 2018-2019 годы не позднее 28 января 2024 года.

Около 20 процентов плательщиков налога на сверхприбыль приходится на добытчиков твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также входят металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов). В конце ноября средства перевели по сниженной ставке компании «Норникель» (около 8,3 миллиарда рублей, по информации СМИ) и HeadHunter (268 миллионов рублей, по данным пресс-службы), «Россети» планировали заплатить налог в размере 1,6 миллиарда рублей.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, на 26 декабря по этой статье в бюджет было направлено 315 миллиардов рублей. В предыдущем же месяце речь шла о получении только 40 миллиардов.