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12:26, 27 декабря 2023Спорт

Объявлен лучший европейский спортсмен года

Теннисиста Новака Джоковича признали лучшим европейским спортсменом 2023 года
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Loren Elliott / Reuters

Польское агентство печати (PAP) объявило лучшего европейского спортсмена года. Результаты доступны на сайте издания.

Лучшим атлетом признали теннисиста Новака Джоковича. В голосовании, в котором принимали участие представители информационных агентств Европы, серб получил 178 баллов. Он опередил трехкратного чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена (150) и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса (92).

В 2023 году Джокович выиграл три турнира серии «Большого шлема» из четырех. Также он стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. Всего за карьеру он завоевал 98 титулов.

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