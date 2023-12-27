Объявлен лучший европейский спортсмен года
Теннисиста Новака Джоковича признали лучшим европейским спортсменом 2023 года
Польское агентство печати (PAP) объявило лучшего европейского спортсмена года. Результаты доступны на сайте издания.
Лучшим атлетом признали теннисиста Новака Джоковича. В голосовании, в котором принимали участие представители информационных агентств Европы, серб получил 178 баллов. Он опередил трехкратного чемпиона «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена (150) и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса (92).
В 2023 году Джокович выиграл три турнира серии «Большого шлема» из четырех. Также он стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
36-летний Джокович является первой ракеткой мира. Всего за карьеру он завоевал 98 титулов.