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23:09, 27 декабря 2023Россия

Сальдо оценил сроки взятия под контроль правобережья Херсонской области

Сальдо допустил, что правобережье Херсонской области могут вернуть в 2024 году

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что территория на правом берегу Днепра может быть возвращена в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что эта часть региона, которая сейчас находится под контролем Украины, в любом случае будет возвращена, поскольку по конституции является территорией России. При этом глава области полагает, что это может произойти в следующем году. «Я думаю, что это обязательно будет достигнуто», — сказал Сальдо.

Ранее губернатор заявил, что ситуация в Херсонской области остается напряженной, но российские военные контролируют происходящее на линии соприкосновения. Он рассказал, что украинская армия наносит удары по школам и детским садам.

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