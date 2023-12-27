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16:41, 27 декабря 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о напряженной ситуации в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Сальдо заявил о напряженной ситуации в регионе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация в Херсонской области остается напряженной, но бойцы Вооруженных сил (ВС) России контролируют происходящее на линии соприкосновения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Ситуация постоянно напряженная, ежедневно более 150 снарядов выпускается на левый берег. Вместе с этим нарушаются объекты социальной инфраструктуры — враг разбивает школы, детские сады, вот буквально на прошлой неделе. А вот на линии боевого соприкосновения конкретно военные ситуацию контролируют полностью», — отметил он.

Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Херсонской области ракетами HIMARS. По его словам, она находилась в селе Максима Горького в Каланчакском районе.

Владимир Сальдо также заявлял, что ВСУ используют FPV-дроны против мирного населения. Он подчеркнул, что такие удары наносятся, чтобы «создать иллюзию, что есть какие-то успехи».

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      Александр Курбатов
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