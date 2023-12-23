Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли школу и детсад в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

Сальдо рассказал, что в ночь на 23 декабря ВСУ обстреляли американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе Херсонской области. По его словам, целями украинских военных стали школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

В результате атаки серьезно повреждено здание школы, а также был тяжело ранен ее охранник. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую помощь. Детей переведут на обучение в соседнюю школу.

При этом, как отметил Сальдо, благодаря работе средств противовоздушной обороны удалось сберечь от повреждений фельдшерско-акушерский пункт, а ущерб детсаду минимизировать. Детсад продолжит работу после срочного ремонта.

Ранее Сальдо опубликовал видео взятия в плен трех бойцов ВСУ в Херсонской области. Они попытались высадиться на левом берегу Днепра, но их вовремя остановили российские военные.