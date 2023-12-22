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13:50, 22 декабря 2023Бывший СССР

Появилось видео взятия в плен трех бойцов ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо опубликовал видео взятия в плен трех бойцов ВСУ на левом берегу Днепра

Трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, сразу после высадки на берег бойцы ВСУ попали в плен к российским военным. «Этим еще повезло — останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников — гибель от российского огня», — добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении российскими десантниками с помощью FPV-дронов трех моторных лодок ВСУ на Днепре в Херсонской области.

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      Алевтина Запольская
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