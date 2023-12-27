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10:12, 27 декабря 2023Спорт

Вяльбе высказалась о поддержке российских атлетов иностранцами

Елена Вяльбе: не виню молодых зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о поддержке российских атлетов иностранцами. Ее слова приводит ТАСС.

«Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались», — поделилась Вяльбе, добавив, что не может винить юных атлетов.

Ранее Вяльбе заявила, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. «И моя позиция не поменяется», — подчеркнула тренер.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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