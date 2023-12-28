Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

Авиаэксперт Гусаров: экипажу севшего на реку Ан-24 повезло с типом самолета

Экипажу севшего на реку в Якутии самолета Ан-24 повезло с типом самолета. Об этом заявил авиаэксперт Роман Гусаров, его слова приводит агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

Он отметил, что конструкция Ан-24 такова, что позволяет сесть как на грунт, так и на снег.

Как сообщил Гусаров, везению удачно посадившего самолет экипажа поспособствовали еще два фактора — сильные морозы и регион, в котором произошла посадка — когда температура в Якутии опускается до минус сорока градусов, то река мало чем отличается от взлетно-посадочной полосы.

Таким образом, удачная посадка объясняется сразу тремя причинами. Также Гусаров отметил, что перепутать замерзшую и занесенную снегом реку и посадочную полосу вполне реально.

Нештатная ситуация произошла утром в четверг, 28 декабря. Известно, что лайнер российского перевозчика выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. Во время приземления в поселке Зырянка воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы вправо и село на песчаную косу реки Колымы.

По данным Росавиации, на борту находились 30 пассажиров, в том числе 2 ребенка, а также 4 члена экипажа.