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17:33, 28 декабря 2023Экономика

Финские нефтяники предупредили о забастовке из-за недовольства правительством

Helsingin Sanomat: на НПЗ в Финляндии пройдут двухдневные забастовки

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Финские нефтяники предупредили о двухдневных забастовках в промышленных районах Килпилахти и Коккола, где работает около семи тысяч человек. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Забастовки, вызванные недовольством реформами правительства, пройдут 1 и 2 февраля 2024 года, заявили в Промышленном союзе. Рабочие обещают остановить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Neste в Порвоо и Наантали, химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии. В зоне Коккола работает 21 производственный объект, принадлежащий 16 различным компаниям, в том числе второй по величине цинковый завод в Европе.

Забастовки в Финляндии устраиваются не впервые — в середине декабря из-за протестов приостановил работу общественный транспорт в Хельсинки. Подобные действия со стороны трудящихся приводят к значительным издержкам для компаний и создают плохой имидж для страны, отметил министр занятости Арто Сатонен.

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В ноябре около 130 фабрик готовой одежды, расположенных в двух крупных промышленных центрах Савар и Ашулия на окраине бангладешской столицы Дакки, прекратили работу на неопределенный срок. Из-за забастовки рабочих, добивающихся резкого повышения зарплат, мир столкнулся с угрозой дефицита джинсов.

Также в ноябре устроили забастовку молдавские фермеры. Аграрии загородили тракторами проезд на участке столичного Хынчештского шоссе в знак недовольства положением дел в сельскохозяйственном секторе страны, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.

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      Вячеслав Агапов
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