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15:29, 23 ноября 2023Экономика

В Молдавии заявили об огромных потерях фермеров

Экономист Ионицэ: цены на сельхозпродукцию в Молдавии упали вдвое

Фото: John McConnico / АР

В 2023 году цены на сельскохозяйственную продукцию молдавских фермеров упали вдвое в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом в своем блоге заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

За это время стоимость кукурузы в стране снизилась в среднем на 28 процентов, подсолнечника — на 53,7 процента, рапса — на 53 процента, ржи — на 46,5 процента, пшеницы — на 42,6 процента. Удобрения с тех пор подорожали в 1,7 раза, а дизельное топливо — в 1,5 раза. На этом фоне резкий рост производственных затрат привел в итоге к массовым протестам молдавских фермеров, пришел к выводу Ионицэ.

«Представьте, насколько выросли производственные затраты за последние четыре года, и вы поймете всю драму, которую сейчас переживают фермеры (...) В этом году аграрии несут колоссальные потери, я полагаю, несравнимые ни с каким другим периодом», — посетовал аналитик.

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Он также добавил, что производственные затраты фермеров с 2019 года выросли примерно в два раза. Расходы на рабочую силу за это время увеличились в 1,7 раза. «Это и есть главные причины протестов», — заключил Ионицэ.

О массовых протестах молдавских фермеров стало известно 22 ноября. Тогда представители пресс-службы полиции республики сообщили о перекрытии местными аграриями одного из въездов в Кишинев. Протестующие загородили тракторами проезд на участке столичного Хынчештского шоссе в знак недовольства положением дел в сельскохозяйственном секторе страны, отсутствием помощи от властей и открытием рынка страны для импорта зерновых с Украины.

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      Анатолий Акулов
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