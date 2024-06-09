Расстреляли возле дома: на экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области. Киев обвиняет его в госизмене

На бывшего мэра Купянска Мацегору совершено покушение в Белгородской области

На бывшего мэра города Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору было совершено покушение возле его дома в Старом Осколе Белгородской области. Информацию об этом подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Подробную информацию собеседник агентства не разглашает в интересах следствия.

В настоящее время бывший украинский чиновник является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в указанном российском городе.

Ранее о покушении на экс-мэра Купянска сообщал Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что его расстреляли возле его собственного дома в Старом Осколе. Несмотря на покушение, мужчина выжил, за его жизнь боролись московские врачи.

На Украине подозревают Мацегору в госизмене

28 февраля 2022 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила, что Геннадий Мацегора, подозревается в государственной измене из-за поддержки России.

По ее утверждению, мэр Купянска в начале специальной военной операции предоставлял российским военным транспорт, жилье, воду и горючее.

СБУ задерживала дочь Мацегоры в 2022 году

В апреле 2022 года Мацегора заявил, что его дочь задержали в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости. На телефон экс-мэра поступали анонимные звонки с номера девушки.

С ее телефона звонят, я говорю: представьтесь. Не представляются… «Мы те люди, которые переживают за Украину» Геннадий Мацегора экс-мэр Купянска

Он рассказал, что звонившие предлагали ему лично приехать за дочерью и «получить задание», суть которого не раскрывалась.

Мацегора обращался за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к занимавшей тогда должность уполномоченного по правам человека Людмиле Денисовой, а такде в различные международные организации, которые, по его словам, проигнорировали просьбы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале назвал чудовищной ситуацию с задержанием дочери бывшего мэра. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на заявления чиновника и посмотреть представленное им видео, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулеметы.

Рогов рассказал о списках врагов Зеленского для ликвидации

В декабре прошлого года глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов.

На закрытой части Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто и где его обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим Владимир Рогов глава движения «Мы вместе с Россией»

Таким образом чиновник прокомментировал заявления Главного управления разведки (ГУР) Украины об устранении бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Украинские спецслужбы признали причастность к ряду покушений

О ликвидации Ильи Кивы в Подмосковье стало известно 6 декабря. Позднее появилась информация о том, что случившееся было спецоперацией Службы безопасности Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил причастность Украины к ликвидации Кивы. По его словам, аналогичные акции планируются и в отношении «других предателей Украины».

26 марта глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) раскрыл известные ему подробности покушений на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что СБУ официально не берет на себя ответственность за это.

12 апреля в Москве было совершено покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Злоумышленники подорвали принадлежащий ему внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В результате взрыва бывший офицер получил ранение, но позднее сообщил, что чувствует себя хорошо. 16 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, подорвавшего машину.

17 апреля был задержан второй фигурант — гражданин России и Молдавии. Также стало известно, что в организации покушения участвовали трое сообщников. В частности, взрывчатку передала из Варшавы сотрудница СБУ Ярослава Хрестина, которая может быть связана с Британией. Она посещала город, где базируется спецназ Особой воздушной службы Великобритании (SAS).

