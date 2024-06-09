Покушение на экс-мэра Купянска подтвердили

РИА Новости: правоохранители подтвердили покушение на экс-мэра Купянска Мацегору

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил покушение на экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, совершенное в Старом Осколе Белгородской области.

В настоящее время бывший украинский чиновник является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в указанном российском городе.

Генпрокуратура Украины подозревает Мацегору в государственной измене из-за поддержки России.

Ранее о покушении на экс-мэра Купянска сообщал Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что его расстреляли возле его собственного дома в Старом Осколе. Несмотря на покушение, мужчина выжил. Сейчас за жизнь экс-мэра Купянска борются московские врачи.