Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X сообщило о нападении на судно вблизи берегов Йемена.

Отмечается, что капитан корабля уведомил управление об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.

UKMTO классифицировало произошедшее как атаку, проводится расследование. Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной активности.

2 июня Вооруженные силы (ВС) США в результате столкновении с йеменскими ополченцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотник и две ракеты. В пресс-службе американского Центрального командования отметили, что эти действия направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод.