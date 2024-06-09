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04:30, 9 июня 2024Мир

Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Фото: Unsplash.com

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) в соцсети X сообщило о нападении на судно вблизи берегов Йемена.

Отмечается, что капитан корабля уведомил управление об инциденте в 150 километрах юго-восточнее порта Адена.

UKMTO классифицировало произошедшее как атаку, проводится расследование. Судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность и информировать о любой подозрительной активности.

2 июня Вооруженные силы (ВС) США в результате столкновении с йеменскими ополченцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотник и две ракеты. В пресс-службе американского Центрального командования отметили, что эти действия направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод.

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      Марина Совина
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