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03:44, 9 июня 2024Россия

Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине словами «эта страна не нужна»

Балицкий заявил, что Зеленскому и олигархам не нужна Украина и народ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости оценил отношение Владимира Зеленского и олигархов типа Игоря Коломойского и Рината Ахметова к Украине. По его словам, страна и народ им не нужны.

«Ему эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», — заявил губернатор.

Балицкий добавил, что сегодня Киев полностью выполняет указания из-за рубежа, властям наплевать, сколько жертв будет среди украинского народа. Он заключил, что руководство страны абсолютно не имеет суверенитета.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

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      Марина Совина
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