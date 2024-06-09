Балицкий заявил, что Зеленскому и олигархам не нужна Украина и народ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости оценил отношение Владимира Зеленского и олигархов типа Игоря Коломойского и Рината Ахметова к Украине. По его словам, страна и народ им не нужны.

«Ему эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», — заявил губернатор.

Балицкий добавил, что сегодня Киев полностью выполняет указания из-за рубежа, властям наплевать, сколько жертв будет среди украинского народа. Он заключил, что руководство страны абсолютно не имеет суверенитета.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

