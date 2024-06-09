Орбан высмеял план США выдать Украине кредит

Орбан назвал великолепным план США выдать Украине кредит на 40 млрд долларов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял план США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии стран Европы, иронически назвав его великолепным. Об этом он заявил в интервью HirTV.

«Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят», — сказал политик.

Ранее Financial Times (FT) сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против России.

По данным издания, санкции должны быть продлены на неопределенный срок, а точные детали кредита надо будет определить.