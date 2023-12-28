Болгария договорилась с Австрией о вступлении в Шенген

Денков заявил о согласии Австрии на вступление Болгарии в Шенгенскую зону

Австрия согласилась на вступление Болгарии в Шенгенскую зону. Речь идет об отмене морских и воздушных границ. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков, пишет РИА Новости.

Денков добавил, что Вена продолжит переговоры с Софией в том числе и по поводу отмены наземных границ. Однако точная дата полного вступления Болгарии в Шенген пока что не определена.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории. В итоге Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену «карательных» тарифов на транзит российского газа.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.