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12:00, 28 декабря 2023Экономика

Россияне предпочли европейские автомобили китайским

В 2023 году европейские машины в России покупали в 8,6 раза чаще китайских
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва» 

В 2023 году россияне чаще предпочитали покупать автомобили европейских брендов вместо китайских. Об этом сообщает технологическая компания Inssmart (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За 2021 год россияне купили 17,4 тысячи китайских авто, а за 2023 год — 32 тысячи. Прирост составил 83,9 процента. При этом продажи европейских автомобилей увеличились с 199,7 тысячи до 276 тысяч (плюс 38,2 процента). На текущий момент в России китайских машин в 8,6 раза меньше, отметили аналитики.

«Рынок китайских машин стал лидировать из-за соотношения цена — качество. В тех же европейских авто нужно регулярно обновлять ПО, часть которых закрыта для российского рынка, та же история с запчастями», — прокомментировал Артур Коломиец, СЕО Inssmart.

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По данным «ВТБ Лизинга», к концу 2023 года на дилерских и дистрибьюторских складах в России скопилось в общей сложности более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства. Самыми распространенными стали машины Shacman. К концу ноября во временном простое находилось в общей сложности 2 тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов бренда. Во второй половине 2023 года концерн продавал в среднем по 900 тягачей и около 1,2 тысячи самосвалов в месяц, но этого оказалось недостаточно, чтобы распродать всю технику на складах.

В «Автостате» объяснили ситуацию уменьшением числа выданных кредитов из-за роста ключевой ставки, а также повышением утилизационного сбора. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин добавил, что в Китае автомобили в среднем стоят в два раза дешевле, но на цену в России влияют доставка и различные сборы, в том числе утилизационный.

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      Вячеслав Агапов
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