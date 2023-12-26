На российских складах резко выросли запасы китайских грузовиков

«Ъ»: на складах в РФ скопилось 11 тысяч тягачей и 6,5 тысячи самосвалов из Китая

К концу 2023 года на дилерских и дистрибьюторских складах в России скопилось в общей сложности более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства. Эти запасы планируют распродать до весны 2024 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «ВТБ Лизинг».

Самыми распространенными грузовиками в дилерских складах стали иномарки китайского производителя Shacman. К концу ноября во временном простое находилось в общей сложности 2 тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов этого бренда. При этом во второй половине 2023 года концерн продавал в среднем по 900 тягачей и около 1,2 тысячи самосвалов в месяц. Однако даже таких темпов оказалось недостаточно, чтобы распродать всю китайскую грузовую технику, находящуюся на складах у дилеров, уточняют эксперты.

При этом аналитики агентства «Автостат» указывают на тот факт, что ближе к концу 2023 года темпы продаж китайского производителя существенно замедлились — с 2,1 тысячи тягачей и самосвалов до 1,7 тысячи грузовых автомобилей. Генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов связал подобную динамику с общим снижением импорта подобных машин из Китая в сентябре. Это произошло на фоне ряда факторов, включая рост утильсбора, колебания валютных курсов и очередное повышение ключевой ставки российским Центробанком (ЦБ). Резкое падение продаж в итоге привело к скоплению китайской большегрузной техники в России, пришли к выводу аналитики.

В начале января аналитики Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что по итогам 2022 года Россия закупила у Китая почти 31 тысячу единиц большегрузной техники. За год показатель взлетел в четыре раза по сравнению с предыдущим. Китай также резко нарастил экспорт автобусов и микроавтобусов — на 68 процентов, до двух тысяч штук. Кроме того, за этот период времени Россия в три раза нарастила импорт китайских автомобилей специального назначения — до 3 тысяч единиц.