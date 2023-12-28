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17:35, 28 декабря 2023Спорт

Глава РПЛ назвал лучших легионеров первой части сезона

Алаев включил Алонсо, Вендела и Кордобу в топ легионеров первой части сезона РПЛ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал лучших легионеров первой части сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

Глава РПЛ включил в топ трех иностранных футболистов парагвайского защитника Хуниора Алонсо и колумбийского нападающего Джона Кордобу, представляющих «Краснодар», а также бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

Ранее лучших игроков первой части чемпионата страны выбрал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. «Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. На сегодняшний день это "Краснодар". Поэтому я бы назвал Кордобу и [Эдуарда] Сперцяна», — заявил он.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Зенит» с 36 очками идет вторым. Чемпионат ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.

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