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19:12, 17 декабря 2023Спорт

Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Аршавин назвал Кордобу и Сперцяна лучшими игроками первой части сезона РПЛ
Джон Кордоба

Джон Кордоба. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал лучших игроков первой части чемпионата страны. Его слова приводит Metaratings.

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. На сегодняшний день это "Краснодар". Поэтому я бы назвал [Джона] Кордобу и [Эдуарда] Сперцяна», — заявил Аршавин. Также он выделил Никиту Кривцова.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/2024 Кордоба и Сперцян забили по восемь мячей и сделали по четыре результативные передачи. Кривцов отметился одной передачей.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. Чемпионат ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.

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