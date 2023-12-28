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16:23, 28 декабря 2023Культура

Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» на фоне бойкота на телевидении

Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На фоне бойкота на телевидении российский эстрадный певец Филипп Киркоров анонсировал мероприятие под названием «Зимнее SHOW», которое запланировано на 1 января на площадке Live Арена в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно информации с афиши, участие в концерте помимо Киркорова примут певицы Лолита Милявская и Лада Дэнс, а также исполнители Дмитрий Маликов и Дима Билан.

Ранее стало известно, что Киркорова решили убрать из новогодних телешоу из-за участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

По данным издания, Киркоров не появится в финале шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1».

Кроме того, сообщается, что сцены с артистом будут вырезаны из ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

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      Анастасия Астахова
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