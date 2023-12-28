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13:41, 28 декабря 2023Экономика

Самолет МС-21 одобрили для перевозки 211 пассажиров

ОАК: Росавиация выдала сертификат для самолета МС-21 на перевозку 211 пассажиров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Новейший российский самолет МС-21 получил сертификат Росавиации на перевозку 211 пассажиров — максимального количества, предусмотренного конструкцией. Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), головной компании разработчика лайнера ПАО «Яковлев».

Для изменения сертификата типа специалисты предприятия организовали наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа в темное время суток и с половиной работающих выходов. Они подтвердили соответствие самолета нормам авиабезопасности и функционирование аварийно-спасательного оборудования.

В условиях максимально плотной компоновки пассажирского салона эвакуировать 211 «пассажиров», пятерых бортпроводников и трех членов летного экипажа удалось за 81,7 секунды при нормативе в 90 секунд.

В перспективе сертификат позволит поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную, указал генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский.

Ранее производитель признал, что выполнить первый полет МС-21 с российскими компонентами до конца 2023 года, как было запланировано, не удастся. Новым сроком назван 2024 год. При этом в сентябре глава ОАК Юрий Слюсарь утверждал, что завершить работы к концу года успеют.

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Также ни разу не поднялся в воздух SJ 100 — импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100. Отставание от изначальных планов составляет около года, точные сроки испытания пока не называются, соответственно, неизвестны и планы по сертификации.

Помимо этого, в текущем году на несколько лет перенесен выпуск Ил-114-300. Причиной такого решения стала неготовность двигателя, который в 2021 году спровоцировал остановку создания и другой модели самолета — военно-транспортного Ил-112В.

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      Платон Щукин
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