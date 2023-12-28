Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 28 декабря 2023Россия

Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

Роспотребнадзор: у семи снятых с поезда Москва — Симферополь детей нашли грипп А

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Грипп А нашли у семи детей, которых сняли с поезда МоскваСимферополь. Такие подробности случившегося «Ленте.ру» сообщило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В настоящее время дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Организовано эстафетное сопровождение в пути следования», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что за детьми установили пристальное наблюдение, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

28 декабря стало известно, что в Тамбовской области с поезда, который следовал из Москвы в Симферополь, сняли десять детей — у них обнаружили симптомы ОРВИ. В поезде находилась группа из 250 детей и 45 сопровождающих. У остальных несовершеннолетних признаков инфекции не обнаружили и отправили до Джанкоя.

Похожий случай произошел в Саратовской области. Там с поезда ТюменьАдлер сняли более сотни детей — это произошло из-за повышенной температуры у одной девочки, которую впоследствии врачи не смогли спасти. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Как уточнили в Минздраве, у 16 детей выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали ОРВИ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      В правительстве назвали причину подорожания новогоднего стола

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости