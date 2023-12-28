Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

Роспотребнадзор: у семи снятых с поезда Москва — Симферополь детей нашли грипп А

Грипп А нашли у семи детей, которых сняли с поезда Москва — Симферополь. Такие подробности случившегося «Ленте.ру» сообщило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В настоящее время дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Организовано эстафетное сопровождение в пути следования», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что за детьми установили пристальное наблюдение, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

28 декабря стало известно, что в Тамбовской области с поезда, который следовал из Москвы в Симферополь, сняли десять детей — у них обнаружили симптомы ОРВИ. В поезде находилась группа из 250 детей и 45 сопровождающих. У остальных несовершеннолетних признаков инфекции не обнаружили и отправили до Джанкоя.

Похожий случай произошел в Саратовской области. Там с поезда Тюмень — Адлер сняли более сотни детей — это произошло из-за повышенной температуры у одной девочки, которую впоследствии врачи не смогли спасти. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Как уточнили в Минздраве, у 16 детей выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали ОРВИ.