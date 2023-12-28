Российский футболист вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира

Игрок «Краснодара» Сафонов занял 25-е место в топе самых дорогих вратарей мира

Голкипер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в топ самых дорогих вратарей мира. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

24-летний футболист занял 25-е место в рейтинге. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 18 миллионов евро.

Возглавил рейтинг Диогу Кошта из португальского «Порту» (45 миллионов евро). Вслед за ним с такой же стоимостью расположился голкипер итальянского «Милана» француз Мик Меньян. Замкнул тройку лучших итальянец Джанлуиджи Доннарумма из французского ПСЖ, стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Сафонов провел 18 матчей, в которых пропустил 12 мячей. После первой части чемпионата «Краснодар» лидирует в турнирной таблице.