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18:22, 28 декабря 2023Спорт

Российский футболист вошел в топ-25 самых дорогих вратарей мира

Игрок «Краснодара» Сафонов занял 25-е место в топе самых дорогих вратарей мира

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Голкипер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в топ самых дорогих вратарей мира. Рейтинг составил портал Transfermarkt.

24-летний футболист занял 25-е место в рейтинге. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 18 миллионов евро.

Возглавил рейтинг Диогу Кошта из португальского «Порту» (45 миллионов евро). Вслед за ним с такой же стоимостью расположился голкипер итальянского «Милана» француз Мик Меньян. Замкнул тройку лучших итальянец Джанлуиджи Доннарумма из французского ПСЖ, стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Сафонов провел 18 матчей, в которых пропустил 12 мячей. После первой части чемпионата «Краснодар» лидирует в турнирной таблице.

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      Дарья Коршунова
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