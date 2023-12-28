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12:21, 28 декабря 2023Россия

Российский губернатор рассказал о встрече с убившими семью в Волновахе военными

Глава Камчатки Солодов сказал, что видел убийц семьи в ДНР, но лично не знал их
Владимир Солодов

Владимир Солодов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Губернатор Камчатки Владимир Солодов подтвердил, что виделся с военнослужащими, которые признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе Донецкой народной республики (ДНР), но не знал их лично. Об этом он рассказал в интервью порталу «Кам 24».

Так Солодов отреагировал на вопрос журналиста издания о фотографии, на которой глава региона запечатлен с двумя людьми в балаклаве, которых позже идентифицировали как Антона С. и Станислава Р. Следствие официально не называло имен возможных убийц. Оба военных признали вину в совершенном преступлении.

По словам губернатора Камчатки, он виделся с фигурантами дела, когда приезжал в их подразделение с гуманитарной помощью и подарками.

Я лично не знаю военнослужащих, о которых идет речь. Я с ними виделся во время посещения подразделения, куда мы привезли подарки и обмундирование. Конечно, я не отказался с ними сфотографироваться

Владимир Солодовгубернатор Камчатского края

Также он отметил, что не готов со стопроцентной уверенностью заявлять, что люди в балаклавах, с которыми он фотографировался, и есть признавшиеся в убийстве.

29 октября в частном доме в городе Волноваха в ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, в том числе двоих детей. Согласно одной из версий, преступление могло быть совершено из-за алкоголя.

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