Стала известна длительность контракта Слуцкого с китайским клубом

Журналист Карпов: длительность контракта Слуцкого с «Шанхаем» один год

Российский тренер Леонид Слуцкий заключил контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» на один год. О длительности соглашения в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как стало известно источнику, подобная практика — норма для Китая. «Тренеры в клубах Суперлиги редко засиживаются больше 1-2 сезонов. Особенно иностранные, от которых сразу ждут чудес», — отметил журналист.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря. Специалист возглавит клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.