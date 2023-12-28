В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

Депутат Госдумы Леонов рассказал о пересаживании на отечественные служебные авто

Российских парламентариев начали пересаживать на отечественные служебные автомобили, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Олег Леонов.

По его словам, автомобиль очень достойный. «Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу», — написал политик, приложив к посту ролик, в котором показан салон автомобиля Lada Vesta. Леонов назвал себя его первым пассажиром, отметив, что теперь такие машины будут возить депутатов.

Ранее в Минфине России пообещали первыми пересесть на Lada Aura. О том, что новинка «АвтоВАЗа» очень комфортная и не хуже зарубежных аналогов, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

В августе президент России высказался за то, чтобы все чиновники России начали ездить на отечественных автомобилях. При этом массовое производство Aura начнется только во второй половине 2024 года и будет успешным только при условии достаточного спроса, предупреждали представители концерна.

