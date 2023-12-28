Relevo: испанских спортсменов не наказывали за нарушение антидопинговых правил

В Испании не наказывали нарушавших антидопинговые правила спортсменов. Об этом стало известно Relevo.

По информации источника, Испанское антидопинговое агентство (CELAD) использовало различные методы, чтобы избежать разбирательств в отношении атлетов после получения положительного результата теста на запрещенные вещества. Это продолжалось в период с 2017 по 2022 год.

Отмечается, что за пять лет ни один испанский спортсмен не был наказан. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) знало о происходивших правонарушениях, но ничего не предпринимало.

Ранее стало известно, что у WADA вызвала опасения кровь морских червей. Сообщалось, что гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве кровезаменителя, повышающего стойкость и трудоспособность спортсмена.