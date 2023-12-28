В России отказались продолжать идти на уступки в отношениях с США

Сенатор Джабаров: время уступок со стороны России в диалоге с США прошло

Россия долго шла на уступки в отношениях с Соединенными Штатами, это время прошло. Об отказе от такой политики заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями».

«Время бесконечных уступок Западу, попытка любой ценой сохранить нормальные отношения — прошло. Мы поняли, что это совершенно ни к чему не привело, потому что Запад нам лгал десятки лет, говоря о том, что они хотят, чтобы РФ вошла в круг демократических держав», — сказал он.

Сенатор отметил, что если Вашингтон желает нормализации отношений с Москвой, он должен продемонстрировать конкретные шаги к этому. Джабаров добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет из-за политики Вашингтона. При текущем состоянии отношений обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах России совершенно нереалистично, резюмировал он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил об отсутствии систематического диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.