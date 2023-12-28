Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 28 декабря 2023Мир

В России отказались продолжать идти на уступки в отношениях с США

Сенатор Джабаров: время уступок со стороны России в диалоге с США прошло

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия долго шла на уступки в отношениях с Соединенными Штатами, это время прошло. Об отказе от такой политики заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями».

«Время бесконечных уступок Западу, попытка любой ценой сохранить нормальные отношения — прошло. Мы поняли, что это совершенно ни к чему не привело, потому что Запад нам лгал десятки лет, говоря о том, что они хотят, чтобы РФ вошла в круг демократических держав», — сказал он.

Сенатор отметил, что если Вашингтон желает нормализации отношений с Москвой, он должен продемонстрировать конкретные шаги к этому. Джабаров добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет из-за политики Вашингтона. При текущем состоянии отношений обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах России совершенно нереалистично, резюмировал он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил об отсутствии систематического диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Ида Галич рассказала о приглашении на голую вечеринку Ивлеевой

      Перечислены главные провалы Apple

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости