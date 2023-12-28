Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 28 декабря 2023Наука и техника

В Великобритании рассказали об отправке «смертоносных пушек» в зону СВО

Daily Express: Россия готовится к применению новых САУ «Коалиция-СВ» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российская армия готовится к применению новых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает британское издание Daily Express.

Автор предположил, что «новые смертоносные пушки» могут отправить в зону СВО для обстрела позиций Вооруженных сил Украины уже зимой. В публикации подчеркнули, что с начала спецоперации огневую мощь Вооруженных сил России повышают.

Отмечается, что максимальная дальность стрельбы САУ «Коалиция-СВ» составляет 70 километров, а скорострельность — более 10 выстрелов в минуту.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что самоходная гаубица «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский сообщил, что «Коалиция-СВ» предназначена для контрбатарейной борьбы. Он допустил, что САУ будет работать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев объяснил, возможны ли переговоры с Киевом. И назвал «важнейшую и неизбежную» цель СВО

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Необычная фигура Деда Мороза испугала жителей российского города

      От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

      В Москве пешеход оказался в больнице из-за отлетевшего в ДТП фургона

      Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

      Киркоров обратился за помощью к юристам

      В Совфеде объяснили «любовь» Польши к Украине корыстью

      Рублю предрекли резкое укрепление

      Вооруженные силы Испании обучили тысячи украинских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости