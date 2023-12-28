От Илона Маска потребовали отозвать Tesla с дефектами

Reuters: сенаторы США потребовали отозвать машины Tesla с дефектами подвески

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Эдвард Дж. Марки потребовали от Илона Маска отозвать партию электрокаров Tеsla с дефектами рулевой системы и подвески. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания знала о частых проблемах с комплектующими, но пыталась убедить владельцев машин в исправности деталей, чтобы не оплачивать им гарантийный ремонт. Так, в 2020 году Tesla сообщила Национальному управлению безопасностью движения и клиентам, что поломки электрокаров случились по вине водителей. Так производитель объяснил отсутствие отзывной кампании в США, хотя ранее ее провели в Китае.

Согласно внутренним документам, которые изучили в Reuters, инженеры Tesla знали о частых отказах заднего рычага и других деталей подвески, рулевой системы и задней оси на новых автомобилях. Представители компании назвали расследование «дико вводящим в заблуждение» и «пронизанным неполной и явно неверной информацией».

В мае американский производитель электрокаров Tesla объявил об отзыве почти всех машин, когда-либо проданных в Китае, из-за технических проблем. Согласно заявлению регулятора, отзыву подлежат 1 104 622 электромобиля — произведенные на заводе в Шанхае Model S, Model X и Model 3, а также импортированные в Китай в период с января 2019 года по апрель 2023-го Model 3 и Model Y.

В декабре компания решила отозвать два миллиона машин Model S, X, 3 и Y и в США, выпущенных с 2016 года. Производитель обновит им систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям», отметили в Национальном управлении безопасностью движения на трассах.