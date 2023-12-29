Чемпион ОИ сделал выбор между участием в Играх и поддержкой Путина на выборах

Пловец Рылов заявил, что поддержка Путина на выборах важнее участия в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сделал выбор между участием в Олимпийских играх-2024 в Париже и поддержкой Владимира Путина на президентских выборах. Его слова приводит ТАСС.

По словам атлета, участие в предвыборной кампании действующего президента для него важнее. «Это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили», — отметил Рылов.

Спортсмен, который ранее вошел в число доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства, еще раз отметил, что пропустит Игры-2024. «Но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», — подчеркнул пловец.

17 декабря Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян условия. «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — заявил он.