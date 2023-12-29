В России решили помечать продукты с использованием насекомых

Роспотребнадзор поддержал идею помечать продукты с использованием насекомых

Продукты питания, при изготовлении которых используются насекомые, следует наглядно маркировать. Такую идею, выдвинутую депутатом Госдумы Олегом Леоновым, поддержал Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства.

В пресс-службе пояснили, что техрегламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» требует указывать состав при маркировке пищевой продукции. При этом последняя должны быть достоверной, легко читаемой и не вводить потребителей в заблуждение.

Таким образом, после завершения процедур, подтверждающих безопасность для здоровья нового вида продукции, и регистрации следует заняться комплексным изменением технического регламента, чтобы прописать там характер информирования, заключили в Роспотребнадзоре. Какой именно могла бы быть маркировка, не говорится.

В предложении Леонова потенциальный знак сравнивается с устоявшимся обозначением генетически модифицированных организмов (ГМО). При этом депутат напомнил, что употреблять в пищу такой продукт многие россияне не хотели бы по этическим, религиозным или иным причинам.

Между тем депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов и Алексей Корниенко потребовали отменить легализацию продуктов питания из мух львинка черная из-за непредсказуемости последствий. Коммунисты уверены, что клинические исследования на тему безопасности не проводились, а кроме того, проверить всех мух на болезни невозможно. Вместе тем в Росрыболовстве подчеркивали, что мука, которая возмутила депутатов, предназначена для корма рыб и не пойдет в пищу людям.

