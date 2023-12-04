В России предложили маркировать продукты из насекомых

Депутат Леонов предложил Роспотребнадзору маркировать продукты из насекомых

Если в России разрешат производить продукты питания с использованием насекомых, на такие товары нужно наносить специальную маркировку, считает депутат Госдумы партии «Новые люди» Олег Леонов. Соответствующее предложение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. С копией письма ознакомилась «Лента.ру».

Депутат отметил, что технические регламенты Таможенного союза не требуют маркировать такую продукцию. Согласно закону, в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) она может быть помечена как «пищевая продукция нового вида». Таким образом многие граждане могут не заметить, из чего изготовлен товар, считает парламентарий.

«Ряд граждан по этическим, религиозным или иным причинам не хотели бы приобретать пищевую продукцию с наличием веществ из насекомых даже несмотря на проведение полного комплекса исследований, подтверждающих безопасность такой продукции для жизни и здоровья человека. В этой связи считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО"», — сказал он.

Олег Леонов попросил главу ведомства рассмотреть целесообразность такого нововведения и помочь воплотить его в жизнь.

В октябре газета «Известия» сообщала, что в России планируют наладить производство еды с мукой из сверчков. По информации издания первые производства уже тестируются в Московской области и Ставропольском крае. Изготовители отмечают, что по содержанию белка мука из насекомых в разы превосходит обычную.

В 2022 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что россияне могли бы оценить мясо личинок мух, если правильно его преподнести. А в 2021 году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил стимулировать производство мяса из насекомых. В союзе настаивали, что этот рынок перспективен, но потребует госучастия.