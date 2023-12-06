В Госдуме потребовали отказаться от производства муки из мух

Депутаты Обухов и Корниенко попросили Мишустина запретить выпускать муку из мух

Легализацию производства в России муки и продуктов питания из мух черная львинка следует отменить, потому что последствия этого решение непредсказуемы. Об этом говорится в обращении, которое в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов и Алексей Корниенко. Текст письма размещен на сайте политической организации.

Коммунисты утверждают, что решение принято без проведения клинических исследований на предмет безопасности такой пищи для человека. Также их беспокоит вопрос безопасности производства, ведь проверить отсутствие болезней у каждой мухи нельзя.

Депутаты вспомнили о производстве муки из сверчков в Ставропольском крае, отметив, что такой продукт компания хочет предложить людям, хотя ранее бизнес с выпуском кормов для животных у них не задался.

Постановление, возмутившее членов фракции КПРФ, связано с изменением классификатора ОКПД2, который дополнили видами деятельности, включающие в себя изготовление корма для сельскохозяйственных животных. Предполагается, что мука из мух станет основной для рыбного корма. В Росрыболовстве подчеркнули, что информация о разрешении использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов для граждан не соответствует действительности.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с предложением наносить специальную маркировку на продукты из насекомых, если их разрешат выпускать в продажу для людей.