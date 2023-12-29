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19:31, 29 декабря 2023Спорт

Петр Ян назвал условие для организации боя с Макгрегором

Боец MMA Ян: бой с Макгрегором произойдет, если будут люди, готовые его устроить

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в интервью YouTube-каналу RCC Talks назвал условие для организации боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я понимаю так: поединок может произойти, если будут люди, готовые это устроить. Вот и все», — заявил спортсмен. Он добавил, что Макгрегор вряд ли сменит весовую категорию, однако он сам был бы не против сделать это. При этом Ян подчеркнул, что у него есть действующий контракт с UFC, условия которого он не хочет нарушать.

11 декабря Макгрегор высказался о Яне. Спортсмен назвал Петра феноменальным бойцом из России и выразил желание провести с ним поединок.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Всего 30-летний спортсмен одержал 17 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Последний поединок ирландец провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, когда получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Всего в его активе 22 победы при шести поражениях.

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      Анастасия Борисова
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