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16:36, 29 декабря 2023Россия

Появились кадры с места крупного ДТП с участием российского министра

Mash Batash опубликовал видео с места ДТП с участием главы Минздрава Башкирии

В сети появились кадры с места крупного ДТП в Караидельском районе Башкирии, в которое попал глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На записи видно, что после столкновения одну из машин отнесло на левую сторону автодороги, а три другие — на правую. Судя по кадрам, транспортные средства получили сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что Рахматуллин получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его вмести с помощником и водителем госпитализировали. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, глава ведомства находится в сознании.

О крупной аварии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка с участием четырех машин стало известно 29 декабря. На автодороге столкнулись LADA Largus, LADA Granta, Toyota Corolla и Toyota Camry. Предварительно, пострадали три человека. Еще двоих спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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