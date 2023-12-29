Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года

Адвокат Передрук: с 1 января 2024 года призывной возраст поднимут до 30 лет

С 1 января 2024 года вступает в силу закон о повышении верхней планки призывного возраста. Теперь отправляться на срочную службу в Вооруженные силы России будут с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было раньше, напомнил адвокат Александр Передрук в разговоре с «Лентой.ру». Закон о повышении призывного возраста размещен на официальном портале правовых актов.

Повышение призывного возраста будет одномоментным, без поэтапного изменения. «Граждане, которым не исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут подлежать призыву на военную службу до достижения 30-летнего возраста, то есть с достижения 29 лет начинается последний год, когда человека могут призвать», — объяснил суть нововведений Александр Передрук.

Военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

Вместе с тем, по словам Передрука, у тех, кто достиг 27-летия до вступления закона в силу, будет возможность по желанию вернуться из запаса и пройти службу по призыву. Это касается зачисленных в запас как не прошедших службу без наличия на то законных оснований. Такие граждане получают соответствующую справку от призывной комиссии, но не военный билет, что, среди прочего, лишает их возможности поступить на государственную гражданскую службу. Для того, чтобы пройти службу по призыву, им потребуется написать заявление.

Кроме того, по желанию пойти служить смогут и россияне в возрасте до 30 лет, получившие ранее военный билет на основании состояния здоровья, препятствующего службе, если они предоставят документы о выздоровлении.

По мнению Передрука, с повышением призывного возраста в стране увеличивается число потенциальных призывников. То есть, по его словам, у государства будет больше выбора, к примеру, среди людей, пытавшихся заниматься наукой. «Под призыв попадут граждане, окончившие аспирантуру, но не сумевшие защититься и получить ученую степень», — предупредил Передрук. При этом точное количество призывников каждый раз определяется указом президента, уточнил юрист.

Нижнюю планку призывного возраста поднимать не стали. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это тем, что «очень много ребят» хотят пойти служить именно с 18 лет.