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15:11, 29 декабря 2023Экономика

Россиян предупредили об опасности новогодних вкладов

Финансист Фрумина: новогодние вклады могут оставить клиента банка без дохода

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Новогодние предложения по банковским вкладам с особыми условиями на практике далеко не всегда оказываются выгодными и могут оставить клиента банка без дохода, предупредила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Об опасности таких вариантов для вложений она рассказала агентству «Прайм».

Эксперт объяснила, что, например, в отношении инвестиционных вкладов важно понимать, что предложенные банками высокие ставки — не гарантированная, а лишь возможная прибыль, если инвестсоставляющая сработает. Суть данных продуктов заключается в том, что часть денег попадает на банковский вклад под установленный процент, а другая идет на формирование инвестиционного портфеля.

«Риски по таким вкладам гораздо выше, и доходность не гарантирована. Более того, часть денег, направленная на формирование инвестиционного портфеля, может обесцениться в связи с ухудшением финансовой устойчивости эмитента», — подчеркнула она.

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Также для того, чтобы получить обещанный высокий процент по вкладу, клиенту банка необходимо выполнить несколько условий. Среди них — подключение к зарплатному проекту в банке, отсутствие возможности снятия и пополнения счета, высокий первоначальный взнос (от 100 тысяч рублей). Кроме того, с других счетов будет невозможно перевести деньги на новый вклад, нужно будет подключиться к платным подпискам, а в итоге повышенная ставка будет действовать только первые два-три месяца после открытия вклада.

Во второй декаде декабря 2023 года средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках поднялась на 0,52 процентного пункта, до 14,52 процента. Перед последним повышением ключевой ставки Центробанка 15 декабря до 16 процентов годовых некоторые банки повысили ставки по депозитам.

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      Мария Грушко
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